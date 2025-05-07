В Краснодаре ограничат движение для строительства перехода на улице Уральской

Краснодарские власти с 9 по 16 мая ограничат автомобильное движение по улице Уральской в районе дома 147/1, сузив проезжую часть до одной полосы в сторону въезда в город для устройства строительства надземного пешеходного перехода между микрорайонами Новознаменский и Комсомольский. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В указанный период специалисты установят свайные фундаменты для опор перехода. При этом транспортный поток по улице Уральской в направлении из города продолжит двигаться по двум полосам без изменений.

Также до завершения всех строительных работ сохраняется ограничение пешеходного движения по улице Уральской от дома 147 (въезд в гаражный кооператив) до дома 147/2 со стороны въезда в город.

Алина Зорина