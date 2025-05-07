В Металлургическом районе Челябинска 17 зданий остались без воды из-за аварии

Отключено водоснабжение в 17 домах и зданиях Металлургического района Челябинска. Причиной стала коммунальная авария на участке водовода на улице 50-летия ВЛКСМ, сообщает МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения».

По информации на 16:30 7 мая, воды нет в шести многоквартирных домах и административных зданиях по улице 50-летия ВЛКСМ, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9А, 11, по улице Жукова, 44А, 44Б, 46А, 50А, 52А и Дегтярева, 100.

Кроме того, водоснабжение отключено в Южно-Уральском многопрофильном колледже, поликлинике №2, лицее №82 и его филиале, а также в детском саду №397.

Сотрудники МУП «ПОВВ» в 14:20 приступили к ремонтным работам на водоводе.