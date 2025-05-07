Во время «Бессмертного полка» в Ульяновске примут повышенные меры безопасности

В Ульяновске во время «Бессмертного полка» примут повышенные меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сбор участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» начнется в 14:00 (MSK+1) на площади Ленина и эспланаде. Пройти можно будет через металлорамки у гостиницы «Советской», в створе Гимова и эспланады, со стороны памятника Богдану Хитрово и у дома № 2 по ул. Радищева — в районе бульвара Пластова.

Присоединиться к шествию также можно через контрольно-пропускные пункты, которые будут располагаться на пересечении ул. Гончарова с улицами Карла Маркса и Ленина. Вечером вход на Соборную площадь будет организован через КПП со стороны драмтеатра и гостиницы «Советской».

По маршруту «Бессмертного полка» будут приостановлены строительные и благоустроительные работы, в зданиях закроют чердаки и подвалы. На это время власти Ульяновска рекомендует владельцам закрыть доступ в магазины и организации общественного питания, расположенные на ул. Гончарова, а также не осуществлять продажу напитков в стеклянной таре и алкоголя.

«Бессмертный полк» представляет собой всероссийское общественное движение в память о героях – участниках Великой Отечественной войны. Его участники проводят шествия в разных городах и регионах страны, включая Самарскую область, с 2011 года. В 2023 и 2024 годах акция не проводилась в очном формате.

Андрей Сазонов