Военные ордена ювелирной работы

Первой советской наградой за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в военные годы, стал орден Отечественной войны, учрежденный 20 мая 1942 года. Это был первый орден, который делился на степени, и один из немногих, которые можно было передавать по наследству, а не возвращать государству после смерти награжденного. Эскиз разработали художники технического комитета Главного интендантского управления тыла. За основу будущей награды был взят проект А. И. Кузнецова, идея надписи «Отечественная война» принадлежит С. И. Дмитриеву. Выпуклое изображение звезды из серебра 925-й пробы на фоне золотистых лучей покрыто рубиново-красной и белой эмалью. Порядковый номер вырезан штихелем на обратной стороне знака. Размер орденского знака составлял примерно 45 см. Изготовлением орденских знаков занимался Московский монетный двор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ордена Отечественной войны I и II степени

Ордена Отечественной войны I и II степени



За время войны орденом I степени были награждены 324 903 человека, орденом II степени — 951 652 человека, в послевоенное время вплоть до 1985 года награды I и II степени получили еще 344 тыс. и 28 тыс. человек соответственно. К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне был реализован масштабный исторический проект — изготовление более 9 млн орденов Отечественной войны, предназначавшихся для всех ветеранов, оставшихся в живых к этой круглой дате. Масштаб юбилейного выпуска превысил все мыслимые производственные возможности Монетного двора. К работе привлекли главные ювелирные предприятия страны, в том числе Московский ювелирный завод (ныне MIUZ Diamonds). Весной 1985 года завод практически полностью остановил выпуск основной продукции: мастера занимались штамповкой элементов, ручной сборкой наградных знаков, а также нанесением эмали — для этого в переоборудованных цехах установили огромную печь для обжига. Заказ был выполнен в срок.

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Александру Кузнецову принадлежит также эскиз ордена «Победа» — высшей военной награды в СССР, учрежденной 8 ноября 1943 года. Ее присуждали военачальникам высшего командного состава Красной армии за выдающиеся успехи в проведении масштабных боевых операций. Впрочем, среди кавалеров ордена «Победа» не только генералиссимус и маршалы Советского Cоюза, но и иностранные подданные — Дуайт Эйзенхауэр, Бернард Монтгомери, Броз Тито. За всю историю ордена (до 1978 года) состоялось 20 вручений, 3 кавалера удостоились награды дважды.

Орден «Победа» (размером 72 мм) — это тоже пятиконечная звезда на лучистом фоне, но исполненная в значительно более драгоценной версии, нежели на ордене Отечественной войны. Знак изготовлен из платины и украшен 174 бриллиантами. Лучи красной звезды из синтетических рубинов обрамляют в центре сложную эмалевую миниатюру по золоту (от натуральных рубинов пришлось отказаться из-за сложности в подборе камней одинакового цвета). Поскольку закон запрещал сотрудникам Монетного двора иметь дело с драгоценной платиной и бриллиантами, производство орденов «Победа» поручили Ювелирно-часовой фабрике (ныне Московский экспериментальный ювелирный завод). Таким образом, «Победа» стала единственной наградой, полностью изготовленной на ювелирном предприятии. Сегодня большинство орденских знаков «Победа» хранятся в различных музеях мира.

Нина Спиридонова