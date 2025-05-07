В Староуткинске открыли мемориалы в память о героях Великой Отечественной войны и СВО

В поселке Староуткинск (Свердловская область) 7 мая состоялось торжественное открытие мемориала в память участников Великой Отечественной войны и мемориала в память участников специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе международного Демидовского фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В поселке открыт исторический музейный арт-объект «Демидовская барка», посвященный 80-летию Победы и всем победам России со времен Демидовых. Открытие посетили министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и исполнительный директор международного Демидовского фонда Мария Розанова.

Международный Демидовский фонд был учережден в 1992 году, а его президентом стал первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Целью фонда является содействие в развитии промышленного потенциала России, которое основывается на наследии рода Демидовых.

Создание «Демидовской барки» стало продолжением работ по увековечиванию памяти Акинфия Демидова, памятник которому был открыт в Староуткинске в 2024 году. Открытие арт-объекта является частью плана комплексного развития Староуткинска до 2030 года, разработанного по инициативе главы администрации округа Любови Бурухиной при поддержке международного Демидовского фонда.

Завершились мероприятия праздничным концертом заслуженной артистки России Ольги Четоевой.

Полина Щуцкая