«Импровизаторы», «Одна абсолютно счастливая деревня» и «Жванецкий»

В Челябинске не предстоящей неделе состоится шоу «Импровизаторы», концерт «Звезда по имени Солнце» с исполнением культовых рок-хитов и выступление группы «4 апреля». В театрах покажут спектакли «Одна абсолютно счастливая деревня», «Хутор, престиж и котики, «Крик изнутри» и «Вечно живые». На выставках продемонстрируют фотоснимки с парада Победы в 1945 году, а в прокат кинотеатров выйдут фильмы «Туда» и «Жванецкий».

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Концерты

В «МТС Live Холле» 10 мая состоится шоу «Импровизаторы» с участием Арсения Попова, Дмитрия Позова, Сергея Матвиенко и Антона Шастуна. Артисты примерят на себя абсурдные образы в неожиданных для них ситуациях. Зрители также являются участниками шоу, придумывая темы и персонажей для импровизаций. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб. до 5,5 тыс. руб. 18+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граффити с портретом Виктора Цоя со строчкой из песни «Звезда по имени Солнце»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Граффити с портретом Виктора Цоя со строчкой из песни «Звезда по имени Солнце»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В детской филармонии имени Адика Абдурахманова 15 мая пройдет концерт «Звезда по имени Солнце». Уральский духовой оркестр исполнит известные песни таких рок-групп, как «Кино», Queen и «Агата Кристи», The Rolling Stones и других исполнителей. На сцене также выступят солисты Челябинской государственной филармонии. Стоимость билета — от 700 руб. до 1,5 тыс. руб. 12+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 15 мая выступил Молодежный камерный оркестр государственного симфонического оркестра Челябинской области. Коллектив исполнит композиции Антонио Сальери и Вольфганга Амадея Моцарта: части концертов для органа с оркестром до мажор и для фортепиано с оркестром №14 ми-бемоль мажор. Стоимость билета — от 400 руб. до 1 тыс. руб. 6+

В клубе Ozz 16 мая выступит рок-группа «4 апреля». Коллектив приезжает в Челябинска в рамках юбилейного тура — в этом году им исполнилось 17 лет. Сама группа родом из Магнитогорска. Стоимость билета от 1,3 тыс. до 3 тыс. руб. 16+

Спектакли

В студии-театре «Манекен» 10 и 11 мая представят премьеру спектакля «Одна абсолютно счастливая деревня». Он рассказывает о жизни русской крестьянки, муж которой погиб на войне. Но на сцене озвучиваются монологи не только людей, но и предметов. Стоимость билета — 400 руб. 16+

В Новом художественном театре 14 мая пройдет показ спектакля «Хутор, престиж и котики» по пьесе белорусского драматурга Влады Ольховской. По сюжету из Москвы в родной хутор возвращается первокурсница Лиля с возлюбленным и подругой, которым совсем не интересен местный колорит. Они хотят снять кино о «загнивающей провинции», которой на хуторе нет. Лиля пытается уговорить семью подыграть им и изобразить упадок хутора. Стоимость билета от 500 до 700 руб. 16+.

В «mini театре» 14 мая покажут спектакль «Крик изнутри». Он рассказывает об истории Билли Миллигана, который стал известен в 1970-х годах. Обвиняемый в ограблениях и изнасилованиях смог избежать наказания благодаря своему психологическому заболеванию — множественное раздвоение личности. Стоимость билета — от 800 до 900 руб. 16+

В Молодежном театре 15 и 16 мая покажут недавно появившийся в репертуаре спектакль «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. Это история о любви и верности в годы Великой Отечественной войны. Борис Бороздин отправляется на фронт, оставив дома невесту Веронику. Пропавший без вести на войне, он продолжает жить в памяти любимой. Вероника, попытавшись найти счастье в новом браке, не может отречься от верности Борису. Стоимость билета — от 600 до 800 руб. 16+

Выставки

В Доме общественного собрания открылась выставка «Парад Победы». На ней представлены фотографии из московского музея Победы, которые демонстрируют парад на Красной площади 24 июня 1945 года. Посетители выставки также смогут посмотреть портреты маршалов Советского Союза, документы из фондов музея Победы о боевом пути участников парада. Стоимость билета — от 150 до 200 руб.

В Larisa Depershmidt gallery 13 мая откроется выставка «Повсюду стена» художника Никиты-Сана. Как заявляется автор, его работы посвящены впечатлениям от текста философа Жиля Делеза, в котором рассказывалось про миф об Ариадне. Стоимость билета — 300 руб. 16+

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В челябинских кинотеатрах 15 мая выйдет в прокат фильм «Туда». Две полные противоположности, Вадим и Вера, отправляются в путешествие на такси по пяти городам. Только Вадим привык жить по навигатору, а Вера — отправляться в непродуманное большое приключение. Главные роли сыграли Петр Федоров и Ирина Старшенбаум. 16+

В кинотеатрах Челябинска с 15 мая можно будет посмотреть фильм «Жванецкий». Пятнадцать известных российских артистов прочитают лучшие монологи Михаила Жванецкого. Зрителям также покажут репетиции его концертных номеров и кадры, снятые в его доме. 16+

Ольга Воробьева