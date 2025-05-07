В Нижнекамске суд запретил на 90 дней начиная с 25 апреля стоматологическому кабинету ООО «Дента Плюс» пользоваться рентгеном. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске в кабинете стоматологии на 90 дней запретили пользоваться рентгеном

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Нижнекамске в кабинете стоматологии на 90 дней запретили пользоваться рентгеном

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ходе плановой проверки специалисты Нижнекамского территориального отдела Управления обнаружили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм при работе с рентгеновским аппаратом FONA X 70, применяемым для диагностики стоматологических заболеваний.

Аппарат эксплуатировался без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения. Кроме того, не проводилась проверка его исправности, технический паспорт кабинета оказался просроченным.

Специалисты также отметили отсутствие контроля защитной эффективности средств радиационной защиты, инструктажа сотрудников по радиационной безопасности и индивидуального дозиметрического контроля. Данные об индивидуальной эффективной дозе пациентов при проведении исследований не регистрировались.

На основании выявленных нарушений в отношении ООО «Дента Плюс» были составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности.

Артём Дергунов