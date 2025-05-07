На Дону зафиксирован подъем промышленного производства на 0,1%

По данным за январь-март 2025 года, в Ростовской области зафиксирован незначительный подъем в сфере промышленности, составивший 0,1%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно предоставленной информации, наибольший рост продемонстрировали отрасли, связанные с химической промышленностью (производство химических веществ и продуктов увеличилось на 32,6%) и производством кокса и нефтепродуктов (рост на 14,7%).

Помимо этого, в I квартале текущего года отмечен рост в производстве готовых металлических изделий, исключая машины и оборудование (4,2%), в выпуске компьютерной, электронной и оптической продукции (6,6%). На 1,9% увеличились объемы обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха.

Валентина Любашенко