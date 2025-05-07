В Тольятти хирурги удалили у пациентки 16-килограммовую опухоль

Тольяттинские врачи успешно удалили у пациентки 16-килограммовую опухоль, которая практически полностью занимала весь брюшной отдел, сообщили в горадминистрации Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Хирурги Тольяттинской городской клинической больницы № 5 спасли жизнь пациентке, удалив крупное опухолевое образование, сдавливающее внутренние органы. У жительницы Тольятти увеличился объем живота, он принял форму большого мешка, вес которого достигал 16 килограммов, а размер составлял размером 80*80*65 см. Специалисты установили причину — образование огромного липоматоза, называемого также липофиброз.

«Липоматоз, или липофиброз, представляет собой избыточное накопление жировых клеток в подкожной клетчатке и мышцах тела. Обычно такие отложения образуются медленно и постепенно, часто остаются незамеченными длительное время. У пациентки огромное опухолевидное образование практически лежало на полу и мешало ее передвижению»,—рассказал главный хирург больницы Бахтияр Рахимов.

Врачи провели полное диагностическое обследование, включая УЗИ, КТ и лабораторные исследования крови.

Алексей Алексеев