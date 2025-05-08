Мэрия требует снести шесть киосков у двухэтажного ТЦ с «Магнитом» в Закамске

Администрация Кировского района обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием демонтировать шесть киосков. Ответчиком выступает ИП Валентина Юшкова. Киоски расположены на ул. Маршала Рыбалко.

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По данным онлайн-справочника 2ГИС, по адресу: ул. Маршала Рыбалко, 23, работают супермаркет «Магнит у дома», магазин одежды и обуви, почтоматы и пункт выдачи заказов. К зданию комплекса пристроены торговые павильоны, в которых расположены кофейный киоск Coffee like, кафе быстрого питания Corn Dogs, «ШаурмуЕм», пекарня, продаются лаваши.

Судебное разбирательство назначено на 11 июня 2025 года.