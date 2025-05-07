Москалькова: Россия без каких-либо условий возвращает мирных жителей на Украину
В прошлый раз Россия вернула на Украину 25 мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, люди не могут становиться предметом обмена, поэтому российская сторона не ставит никаких условий для репатриации граждан на Украину.
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«У нас такие были возвращения, и мы тоже возвращали раненых военнослужащих и граждан Украины без обмена. Мы в прошлый раз репатриировали 25 граждан Украины, которые на территории России совершили правонарушения или преступления и подлежали выдворению. Однако из-за того, что граница закрыта, из-за других обстоятельств они не направлялись на Украину. Они тоже были переданы без каких-либо условий»,— уточнила госпожа Москалькова в интервью «РИА Новости». Омбудсмен добавила, что власти Киева «выставляют надуманные причины и некие условия» для возвращения своих граждан.
В конце апреля Татьяна Москалькова сообщала ТАСС, что на территории Украины удерживаются 50 жителей Курской области. Она подчеркнула, что по этому вопросу с Международным комитетом Красного Креста и руководством Киева регулярно ведутся переговоры, но положительного ответа Украина еще не дала.