Москалькова: Россия без каких-либо условий возвращает мирных жителей на Украину

В прошлый раз Россия вернула на Украину 25 мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, люди не могут становиться предметом обмена, поэтому российская сторона не ставит никаких условий для репатриации граждан на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас такие были возвращения, и мы тоже возвращали раненых военнослужащих и граждан Украины без обмена. Мы в прошлый раз репатриировали 25 граждан Украины, которые на территории России совершили правонарушения или преступления и подлежали выдворению. Однако из-за того, что граница закрыта, из-за других обстоятельств они не направлялись на Украину. Они тоже были переданы без каких-либо условий»,— уточнила госпожа Москалькова в интервью «РИА Новости». Омбудсмен добавила, что власти Киева «выставляют надуманные причины и некие условия» для возвращения своих граждан.

В конце апреля Татьяна Москалькова сообщала ТАСС, что на территории Украины удерживаются 50 жителей Курской области. Она подчеркнула, что по этому вопросу с Международным комитетом Красного Креста и руководством Киева регулярно ведутся переговоры, но положительного ответа Украина еще не дала.