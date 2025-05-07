Массовая гибель рыбы зафиксирована в двух округах Ставрополья

Массовая гибель рыбы произошла на каскаде прудов в Шпаковском и Грачевском округах Ставрополья. Специалисты ведут расследование возможных причин экологического происшествия, сообщает Telegram-канал регионального Минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минприроды Ставропольского края Фото: Минприроды Ставропольского края

Водоемы, где обнаружена мертвая рыба, расположены на балке Кизиловая. Эксперты взяли образцы воды для анализа на содержание отравляющих веществ в трех точках верхней части балки. В настоящее время проводится лабораторная экспертиза.

«На месте гибели рыбы, а это в основном карп, толстолобик, амур, работали специалисты Прикавказского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству»,— указано в сообщении.

Министерство также получает уведомления от жителей о погибшей рыбе в прудах вблизи хутора Кизилова. Ситуацию контролируют инспекторы ведомства и сотрудники Ставропольского центра государственного экологического мониторинга.

Николай Аксенов