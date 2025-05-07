В Оренбуржье подрядчика включили в Реестр недобросовестных плательщиков

Комиссия Оренбургского УФАС рассмотрела обращение Беляевской районной больницы о внесении сведений о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили сегодня в антимонопольном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе рассмотрения дела было установлено, что после заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту фельдшерско-акушерского пункта в декабре 2024 года подрядчик так и не приступил к его исполнению.

Заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

Учитывая недобросовестное поведение исполнителя и социальную значимость закупки, комиссия УФАС включила сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков на два года.