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обновлено 13:55

Ушел из жизни чемпион по самбо и дзюдо из Прикамья Артем Рожков

В Москве скончался 23-летний уроженец Пермского края Артем Рожков — кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Артем Рожков

Артем Рожков

Фото: страница федерация дзюдо и самбо Чернушки в соцсети.

Артем Рожков

Фото: страница федерация дзюдо и самбо Чернушки в соцсети.

Артем Рожков родился и вырос в Чернушке, где вместе с двумя братьями тренировался в местной федерации дзюдо. За свою короткую карьеру он неоднократно становился призером краевых соревнований, побеждал на всероссийских турнирах и занимал призовые места на московских первенствах.

Церемония прощания с Артемом Рожковым прошла 30 апреля в Куеде, откуда родом его семья. Причина смерти спортсмена не уточняется.

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