КНР призвала не допустить эскалации украинского конфликта

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал мировое сообщество не допустить эскалации российско-украинского конфликта. Так он прокомментировал атаки украинских беспилотников на регионы РФ.

«Большинство стран международного сообщества уже по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса... Всем заинтересованным сторонам следует создать консенсус по этому вопросу и условия (для урегулирования конфликта.— "Ъ")»,— сказал Линь Цзянь на брифинге (цитата по ТАСС).

6 мая вечером ВСУ атаковали российские регионы с помощью БПЛА. Минобороны РФ сообщало о 70 сбитых беспилотниках над регионами. Основная часть пришлась на приграничные районы, 14 БПЛА уничтожили при подлете к Москве.

Екатерина Отрашкевич