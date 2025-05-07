DOGMA построит арт-аллею в жилом квартале«Рекорд»

Фото: пресс-служба DOGMA

Центральная аллея станет главной общественной зоной жилого квартала «Рекорд», который федеральный девелопер DOGMA возводит на улице Новороссийской в Краснодаре.

Благоустроенная пешеходная зона протяженностью 115 метров появится между корпусами 1 и 5. Проект предусматривает создание своеобразного «лабиринта» с различными арт-объектами, малыми архитектурными формами, озеленением. На аллее разместятся различные рестораны и кафе.

«Концепция жилого квартала бизнес-класса предполагает высокий уровень комфорта во всем. Именно поэтому мы уделяем особое внимание благоустройству территории. Мы создаем пространство, в котором людям было бы приятно проводить время, общаться, отдыхать. Ресторанный дворик станет настоящей арт-локацией, где можно будет не только поужинать всей семьей или провести деловой обед, но и не спеша прогуляться, получая эстетическое удовольствие»,— рассказал директор по продажам ЮФО ГК DOGMAАлексей Некрасов.

На аллее разместят различные арт-объекты, среди которых будут зеркальные шары, фигуры животных, абстрактные формы. К той или иной зоне активности посетителей будут подводить мощеные дорожки криволинейных форм, подчеркивающие концепцию лабиринта. На протяжении всей прогулочной зоны установят разноуровневое освещение: светильники, уличные гирлянды. Территорию украсят цветущие и хвойные деревья, кустарники и злаковые. Ели, кипарисы, сливы, клены, можжевельники и многие другие растения подобраны с учетом климатических условий Краснодара.

В жилом квартале «Рекорд» к покупке доступны как квартиры классических форматов с отделкой и без, так и с увеличенной кухней-гостиной, витражным или французским остеклением, французским балконом, а также уникальные двухуровневые квартиры с дровяным камином и террасой. Все жители смогут пользоваться системой «умный дом». На территории микрорайона появятся медицинский и фитнес-центр, престижные супермаркеты, аптеки, спортивные и современные развивающие детские игровые площадки. Уже построен детский сад на 110 мест, в данный момент возводится школа на 1550 учеников.

Застройщик: ООО СЗ «ДОГМА-РЕКОРД». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: ЖК «Рекорд»

https://1dogma.ru/