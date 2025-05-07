Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснодарский «Дом мебели» модернизирует производство в рамках нацпроекта

Кубанский «Дом мебели» начал внедрять современные инструменты оптимизации производства корпусной мебели для ванных комнат. Предприятие стало участником краевой программы «Бережливый регион». Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

Фото: пресс-служба министерства экономики Краснодарского края

Фото: пресс-служба министерства экономики Краснодарского края

На стартовом совещании эксперты РЦК представили сотрудникам предприятия цели проекта и наметили этапы работы на ближайшие полгода. Первым этапом станет диагностика потока производства корпусной мебели, выявление проблемных участков и определение точек роста. Параллельно специалисты фабрики проходят обучение методикам бережливого производства.

С 2018 года Региональный центр компетенций помогает предприятиям Кубани оптимизировать рабочие процессы. Эта деятельность осуществляется как в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», так и по краевой программе «Бережливый регион».

Алина Зорина

Новости компаний Все