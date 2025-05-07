«Похоже, решение придется искать всем вместе»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, почему певец Моби решил предоставить доступ к сотням своих композиций без ограничений и о том, с какими сложностями сталкивается индустрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dominic Favre / Keystone / AP Фото: Dominic Favre / Keystone / AP

Моби снова опередил время и выложил 500 своих треков в сеть. Музыкант опубликовал видео, где сообщил, что выложил на свой сайт сотни композиций и доведет их число до тысячи в этом году. Никаких обязательств — студенты, диджеи, создатели кинофильмов могут использовать любые фрагменты, накладывать голоса и что угодно. Поклонники Моби знают, что это не впервые. Одна из крупнейших звезд электронной музыки еще в начале 2000-х, пока Metallica и Dr. Dre судились с первыми файлообменниками, говорил: «Мне нравится, что люди слушают мою музыку. Потому я ее и делаю». Моби тогда понял — индустрия изменилась навсегда.

Скептики, впрочем, справедливо возразят: Моби успел монетизировать свой продукт. Он оказался в числе пионеров в сфере лицензирования музыки для коммерческого использования. Мы слышали композиции из альбома Play в рекламе кофе Maxwell House или промороликах корпораций вроде Volkswagen или Bosch. А американский диджей, по оценкам СМИ, получил за это не один миллион долларов, что поместило его в верхнюю часть пирамиды представителей музыкальной индустрии.

Теперь же вся эта условная пирамида готовится к еще большим потрясениям, чем 25 лет назад. Представители аудиовизуального сектора потеряют почти четверть своего дохода к 2028 год, в то время как рынок решений на базе генеративного ИИ будет прибавлять десятки миллиардов евро ежегодно, пишет The Guardian. Крупное исследование на эту тему провела Международная конфедерация обществ авторов и композиторов, она представляет более 5 млн креаторов в мире. Правообладатели озабочены вопросом: как защитить интересы создателей музыки, которая невообразимыми темпами утекает в базы техногигантов и становится материалом для обучения нейросетей без всякого согласия авторов? Объединения творческих работников публикуют петиции и инициируют разбирательства в суде. Но, похоже, решение придется искать всем вместе и лишь после принятия новой действительности.

Когда-то музыканты перестали массово продавать свои диски. Теперь они теряют контроль и над своей музыкой на стримингах. Непременно будет что-то новое. И не исключено, что некоторые авторы решат остаться видимыми в цифровом мире, опубликовав свое творчество без оглядки на выгоду в привычном ее понимании, как Моби.

Яна Лубнина