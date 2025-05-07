Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какова стоимость жилья в зависимости от локации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Новое жилье от застройщиков сегодня можно подобрать в 95 столичных районах во всех 10 округах, включая Зеленоградский. Стоимость, конечно, во многом зависит от локации. В центре дороже — в среднем 1,95 млн руб. за метр в строящемся доме в ЦАО. За год цена выросла почти на 46%. А одни из самых дорогих вариантов сейчас в Тверском районе. Здесь в среднем жилой «квадрат» от застройщика обойдется в 3 млн руб. и даже чуть больше.

По данным специалистов компании «Метриум», средневзвешенная стоимость на первичном рынке недвижимости в городе (в старых его границах) — 685,5 тыс. руб. за квадратный метр, плюс 25% за год. И этот показатель — один из значимых индикаторов престижа локации. Зачастую самый дорогой район в своем округе оказывается наиболее статусным и ликвидным. Брокеры отмечают, что даже если в каком-то одном из проектов зафиксирован оверпрайс, то усредненный показатель по локации точнее говорит о ее реальном статусе.

Причем первичный сегмент в Москве устроен таким образом, что даже очень высокая цена — не показатель того, что предел достигнут и рост замедлится. Напротив, отмечают эксперты, у недвижимости в востребованных локациях с эксклюзивными характеристиками, по сути, нет потолка цен. И такие районы есть почти в каждом округе. Меняется лишь порядок цен: если в ЦАО в наиболее престижных локациях «квадрат» обойдется в среднем в несколько миллионов рублей, то в районах, расположенных на расстоянии от центра, и 500 тыс. руб. за метр — наглядный показатель особого статуса.

Светлана Бардина