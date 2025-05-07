Пьяный водитель в Ставрополе стал виновником ДТП с четырьмя пострадавшими

В Ставрополе пьяный водитель спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Инцидент произошел на проспекте Кулакова, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«58-летний горожанин, управляя автомобилем “Лада Калина“, допустил попутное столкновение с KIA. В результате аварии травмы получили водитель иномарки и трое его пассажиров»,— следует из сообщения.

При общении с виновником происшествия сотрудники Госавтоинспекции заметили признаки опьянения. Сначала мужчина отрицал употребление спиртного, но затем признался, что накануне употреблял пиво. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие 1,020 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью). Автолюбителю грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. руб.

Николай Аксенов