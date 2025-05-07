В Перми цены на фитнес выросли на 22%

Согласно исследованию аналитиков «2ГИС», стоимость абонементов в фитнес-клубы Перми за год увеличилась на 22%. Средняя цена составляет 2 670 руб. в месяц. Несмотря на значительный рост, цены в столице Прикамья остаются одними из самых доступных в России — город занял 14-е место в рейтинге среди 16 городов-миллионников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным «Нового компаньона», за последний год количество фитнес-клубов в Перми увеличилось на 5,1% (до 204 заведений). Географическая доступность фитнес-услуг в Перми также на высоком уровне: 70% жителей живут в 10 минутах ходьбы от ближайшего клуба.