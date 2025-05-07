Скрывшегося от нижегородского суда россиянина депортировали из Турции в РФ

Разыскиваемый по каналам Интерпола россиянин депортирован в Россию из Турции. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в российском МВД 7 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2012 году подозреваемый мошенническим путем пытался приобрести право собственности на имущество трех юрлиц, зарегистрированных в Нижегородской области. Материальный ущерб мог составить около 400 млн руб. В отношении фигуранта расследовалось уголовное дело по ст. 30 и ст. 159 УК РФ (покушение мошенничество). В 2017 году дело направили в Нижегородский районный суд. Однако подсудимый не являлся на судебные заседания, а затем скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.

По каналам Интерпола его нашли в Турции и депортировали в Россию. В аэропорту Внуково его задержала полиция.

Анастасия Титова