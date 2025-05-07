Поезд прибыл

На станцию Ростов-Главный прибыл ретро-поезд «Победа», который тянул паровоз, курсировавший по железным дорогам во время Великой Отечественной войны. Исторический состав с орудиями и «Полуторкой» на платформах встречали, официальные лица, ростовчане и гости города. Всего – более 10 тыс. человек. Прибытие поезда превратилось в настоящий праздник. Подробности – в галерее «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ретро-поезд сформирован из теплушек, вагона-салона, вагона-душа и открытых платформ с техникой

Фото: Алекс Сильвер Ретро-поезд сформирован из теплушек, вагона-салона, вагона-душа и открытых платформ с техникой

Фото: Алекс Сильвер