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Поезд прибыл

Более 10 тыс. жителей и гостей Ростова-на-Дону приветствовали состав «Победа»

На станцию Ростов-Главный прибыл ретро-поезд «Победа», который тянул паровоз, курсировавший по железным дорогам во время Великой Отечественной войны. Исторический состав с орудиями и «Полуторкой» на платформах встречали, официальные лица, ростовчане и гости города. Всего – более 10 тыс. человек. Прибытие поезда превратилось в настоящий праздник. Подробности – в галерее «Ъ-Ростов».

Ретро-поезд сформирован из теплушек, вагона-салона, вагона-душа и открытых платформ с техникой

Ретро-поезд сформирован из теплушек, вагона-салона, вагона-душа и открытых платформ с техникой

Фото: Алекс Сильвер

Ретро-поезд сформирован из теплушек, вагона-салона, вагона-душа и открытых платформ с техникой

Фото: Алекс Сильвер

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