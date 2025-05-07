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Самара на 14-м месте в рейтинге городов РФ по объемам строительства жилья

На 14-м месте разместилась Самара в рейтинге городов Российской Федерации по объемам строительства жилых помещений в новостройках на 7 мая. Соответствующие данные сообщает аналитика рынка жилищного строительства (продома.дом.рф).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, в городе строится 1,448 млн кв. м жилья. Возглавляют рейтинг Москва (17,473 млн кв. м), Санкт-Петербург (5,526 млн кв. м) и Краснодар (5,330 млн кв. м).

Руфия Кутляева

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