Самара на 14-м месте в рейтинге городов РФ по объемам строительства жилья
На 14-м месте разместилась Самара в рейтинге городов Российской Федерации по объемам строительства жилых помещений в новостройках на 7 мая. Соответствующие данные сообщает аналитика рынка жилищного строительства (продома.дом.рф).
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Согласно опубликованной информации, в городе строится 1,448 млн кв. м жилья. Возглавляют рейтинг Москва (17,473 млн кв. м), Санкт-Петербург (5,526 млн кв. м) и Краснодар (5,330 млн кв. м).