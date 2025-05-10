Страхование демонстрирует стабильность

По оценкам участников рынка страхования, первый квартал года не принес сюрпризов. Наибольший объем сборов пришелся на страхование жизни, каско и ОСАГО в частном секторе и добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование грузов и имущества юрлиц — в корпоративном. В течение года локомотивами рынка останутся ДМС и страхование имущества, прогнозируют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клиенты страховых компаний принимают решение о необходимости защиты своего автомобиля, понимая, что самостоятельно решить проблему с ремонтом и заказом запчастей будет достаточно сложно и дорого

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Клиенты страховых компаний принимают решение о необходимости защиты своего автомобиля, понимая, что самостоятельно решить проблему с ремонтом и заказом запчастей будет достаточно сложно и дорого

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным «Автостата», в первом квартале 2025 года на 25% снизились продажи новых транспортных средств. Вместе с тем, по данным «Ингосстраха», сборы по данному виду страхования выросли на 26% по сравнению с прошлым годом. Как объясняет Александр Крючков, директор филиала компании «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге, клиенты принимают решение о необходимости защиты своего автомобиля, понимая, что самостоятельно решить проблему с ремонтом и заказом запчастей будет достаточно сложно и дорого.

По словам директора Санкт-Петербургского филиала компании «Ренессанс страхование» Максима Алташкина, сегмент каско показывает замедление, так как очень сильно зависит от объема продаж новых автомобилей, прежде всего в кредит, поскольку доля проникновения каско в сегменте новых авто особенно высока. Но продажи в ОСАГО стабильны.

Частный случай

Представитель «Ренессанс страхование» также отмечает снижение продаж в страховании от несчастных случаев, так как объемы сборов напрямую коррелируют с состоянием рынка потребительского и иного кредитования. При этом участники рынка наблюдают прирост в имущественном страховании. «Здесь видим рост как классических продуктов, которые позволяют выбрать индивидуальные условия страхования, так и коробочных решений, дающих возможность обеспечить страховой защитой большую часть квартир за счет покрытия основных рисков и высоких лимитов возмещения»,— говорит господин Крючков. По информации компании «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге, общий прирост сборов страхования имущества физических лиц в первом квартале составил 27%. Наибольший рост фиксируется в агентском канале продаж, так как агенты имеют возможность донести до каждого клиента преимущества защиты своего жилья от непредвиденных ситуаций.

Недвижимость не двигается

Рынок классического ипотечного страхования снижается из-за значительного сокращения числа новых заемщиков, констатирует эксперт «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге, но появляются новые направления: например, страхование рассрочки, которая активно предлагается застройщиками как альтернатива ипотеке, расширяется добровольное страхование титула. Под термином «титул» в страховании понимается право собственности на имущество. Чаще всего он применяется в отношении прав на недвижимость: квартиру или ее часть, дом земельный участок и так далее. В отличие от обычной страховки квартиры страхование титула не предусматривает выплату компенсации при повреждении или уничтожении имущества. Объектом защиты по полису является не сама недвижимость, а права на нее, переходящие к страхователю от предыдущего владельца.

Перечисленные тренды в страховании, вероятнее всего, сохранятся, полагает господин Крючков, пока не начнется снижение ключевой ставки и изменение предлагаемых условий по ипотечным кредитам. Господин Алташкин подчеркивает, что новые виды страхования недвижимости перекрывают сборы лишь частично — выпавшие объемы ипотечного страхования рынку компенсировать не удалось.

Корпоративные результаты

Основной рост в корпоративных видах страхования в первом квартале 2025 года у компании «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге пришелся на страхование грузоперевозок (30%), страхование имущества юрлиц (20%) и ОСГОП (55%). В компании связывают такие показатели с оживлением рынка и расширением доли цифровых продаж в сегменте корпоративного бизнеса. В части страхования ОСГОП рост произошел в связи с изменениями в законодательстве (67-ФЗ), согласно которому все перевозчики такси с 1 сентября 2024 года обязаны оформлять полис страхования ответственности (см. «Ъ-СПб» от 29.08.2024).

В «Ренессанс страхование» рассказали, что драйверами корпоративного сегмента в компании в январе — марте также были страхование имущества юридических лиц, грузов и ДМС. Прирост страхования имущества юридических лиц достиг 28,6%. «Тарифы в этом виде страхования в целом стабильны, а такой значительный прирост обеспечен в основном покупкой компаниями дополнительной опции страхования — включением рисков, связанных с терроризмом и диверсиями»,— поясняет господин Алташкин. Стоимость такой опции расширенного покрытия по риску «теракт, диверсия» выросла за последние годы и, например, в сфере коммерческой недвижимости Петербурга и Ленинградской области составляет в среднем 0,02–0,06% от страховой суммы, уточняет эксперт.

Павел Озеров, совладелец страхового брокера Mains, подтверждает тренд последнего времени — рост страхования имущества со стороны корпоративных клиентов из-за возросшего риска атак БПЛА. Эта тенденция актуальна для Петербурга и Ленобласти, поскольку в зону риска попадают инфраструктурные объекты и промышленные предприятия агломерации.

Нездоровое подорожание

Продажи ДМС в «Ренессанс страхование» выросли в Петербурге почти на 15%. «Это связано в первую очередь с тем, что даже малый и средний бизнес (не говоря уже о крупных компаниях) воспринимают в существующих условиях кадрового дефицита соцпакеты как must have»,— указывает директор Санкт-Петербургского филиала компании. Кроме того, спрос на ДМС стимулирует использование этого вида страхования как инструмента борьбы с потерей рабочего времени по болезни, что также особенно актуально в условиях дефицита персонала. Некоторое влияние оказал и рост тарифов, компенсирующий увеличение затрат из-за медицинской инфляции, считают в «Ренессанс страхование».

«По нашим данным, рост стоимости программ ДМС в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 16% в сегменте VIP, 37% — в сегменте "бизнес" и 12% — в "комфорте"»,— приводит цифры Юрий Волков, генеральный директор компании «Сопос». В абсолютных цифрах диапазон стоимости программы ДМС у ведущих страховых компаний для рядовых сотрудников варьируется от 12 до 19 тыс. рублей, тогда как год назад он составлял 10–14 тыс., продолжает участник рынка. Для менеджеров среднего звена стоимость полисов изменилась с 23–28 тыс. до 26–47 тыс. рублей на одного сотрудника. В сегменте VIP в среднем стоимость полисов выросла с 37–52 до 45–65 тыс. рублей в зависимости от наполнения.

Среди тенденций рынка ДМС господин Волков выделяет, во-первых, сегментацию программ страховых компаний в зависимости от количества застрахованных. Страховые компании начинают предлагать расширенные программы ДМС только для компаний, страхующих более 100 человек. Во-вторых, на рынке сохраняется непрозрачность процедур согласования страховыми компаниями ряда услуг клиник. «И, как следствие, в-третьих, увеличивается количество запросов корпоративных клиентов на предоставление анализа программ различных страховщиков с точки зрения наполнения. В-четвертых, наблюдается рост числа запросов гарантийных писем от клиник на оплату своих услуг, что крайне неудобно застрахованным»,— перечисляет руководитель компании «Сопос».

Опрос среди работающих петербуржцев показал, что более 46% опрошенных считают именно ДМС показателем проактивной заботы работодателя о здоровье команды, сообщает господин Озеров. Он добавляет, что рынок ДМС растет каждый год органически. По информации Mains, стоимость медицинских услуг за 2024 год увеличилась в среднем на 8%. «Причем это уже третий год, когда рост стоимости медицинских услуг укладывается в однозначную цифру и отстает от показателей общей инфляции. Это обусловлено давлением со стороны страховых компаний. Клиники балансируют собственной маржинальностью, чтобы не терять сегмент пациентов, обращающихся по ДМС. Однако долго такая ситуация не продержится — начнется выправление экономики продукта»,— предупреждает господин Озеров.

Уже сегодня есть примеры отдельных клиник, которые подняли стоимость своих услуг в диапазоне 30–60%. «Это, скорее, исключение, но такие кейсы дают сигнал рынку о пересмотре ценовой политики. Так что нас, скорее всего, ждет рост цен на ДМС в конце 2025 — начале 2026 года»,— дает прогноз совладелец Mains. По его оценке, в течение года рост стоимости страховой программы ДМС не должен превысить 10%. Основные скачки цен могут произойти в последующие годы. Анализ рынка ДМС показывает, что годовая обращаемость за амбулаторно-поликлинической помощью за последние годы в Москве, Санкт-Петербурге и по регионам РФ не меняется. Средняя выплата в год на одного обратившегося увеличилась в Санкт-Петербурге на 10%.

Убытки по здоровью и автострахованию

Максим Алташкин, директор Санкт-Петербургского филиала компании «Ренессанс страхование», обращает внимание, что наибольший прирост по выплатам страховщиков пришелся как раз на сегмент ДМС и причиной этому стали именно двузначные темпы медицинской инфляции. «Однако рост цен на страховые программы не является прямо пропорциональным, так как страховые компании активно внедряют инструменты для сдерживания удорожания»,— соглашается с коллегами господин Алташкин.

Автострахование также демонстрирует рост выплат, продолжает эксперт. Доля расходов на запчасти в стоимости ремонта после ДТП составляет 60–70%. Соответственно, сохраняющиеся сложности с логистикой и рост цен на запчасти существенно влияют на убыточность этого вида страхования, резюмирует представитель «Ренессанс страхование» в Петербурге.

Дальнейшая ситуация

Участники рынка страхования прогнозируют, что в продолжении года локомотивами отрасли, вероятно, останутся ДМС (все факторы, поддерживающие рост этого рынка, продолжают действовать) и страхование имущества юридических лиц. «Ситуация с автокаско, ипотечными программами и страхованием от несчастных случаев будет зависеть от размера ключевой ставки и доступности кредитования. Сборы по ОСАГО, вероятно, останутся стабильными»,— предполагает господин Алташкин.

Александр Крючков, директор филиала компании «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге, напоминает, что в 2024 году страховой рынок вырос на 3,4%. «В 2025 году также ожидаем небольшой рост»,— сказал эксперт.

Александра Тен