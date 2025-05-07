Руководитель службы питания стал самой высокооплачиваемой вакансией на Кубани

Согласно исследованию, проведенному службой hh.ru, онлайн-платформой по подбору персонала, в мае в Краснодарском крае наиболее высокие предложения по уровню оплаты труда зафиксированы в сегменте руководящих и медицинских позиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Максимальная заработная плата — от 300 тыс. руб. «на руки» — предлагается руководителю службы питания в Сочи. Работодатель ориентирован на специалистов с опытом в гостиничном сегменте уровня 5 звезд, знанием технологий F&B и английским языком не ниже Intermediate. В функционал входят контроль сервиса, управление командой и участие в инвентаризации.

На аналогичную сумму может рассчитывать кандидат на позицию заместителя директора по производству. В числе требований — высшее техническое образование, не менее трех лет стажа и опыт управления производственной площадкой. Основные задачи связаны с обеспечением ритмичного выпуска продукции и контролем за рациональным использованием ресурсов.

Третье место по уровню дохода занимает вакансия зубного техника — от 250 тыс. руб. в месяц. От соискателя требуется не менее трех лет практики и профильное образование. В обязанности входит работа с керамикой и имплантатами на материалах Co-Cr, ZrO и E.max.

В первую пятерку также вошли предложения для стоматолога-ортопеда (от 200 тыс. руб.) и врача хирурга-стоматолога (от 150 тыс. руб. до налогообложения). Работодатели ориентируются на специалистов с опытом от одного до трех лет и готовностью к работе с современными технологиями лечения.

Вячеслав Рыжков