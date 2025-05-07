ПФО – квас, ЮФО – кефир и айран

Чем ближе лето, тем больше хочется окрошки. Вопрос: «с чем вкуснее употреблять традиционный летний суп?» каждый год встает перед россиянами. «Ничего, кроме кваса!», – крикнут одни, «Кефир и минералка – лучшая заправка!», – ответят другие. Никого переубеждать мы не планируем, а расскажем какие региональные предпочтения выявили аналитики федеральной торговой сети ПОБЕДА и сколько будет стоить россиянам окрошка с разными заправками.

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Поволжье за квас

Поисковые запросы Яндекса и опрос ритейлера в соцсетях говорят о том, что более 60 % жителей волжских берегов любят окрошку с квасом. «Ядрененькая и сладенькая», – так описывают ее гурманы, предпочитающие хлебный напиток в качестве заправки. Ингредиенты для летнего блюда следующие: картофель, вареная колбаса, зеленый лук, свежие огурцы, редис, сметана, укроп, яйца. Окрошка с квасом на 4 персоны покупателям торговой сети ПОБЕДА обойдется в среднем в 432 рубля.

Чем южнее, тем кефирнее

По данным компании жители южных регионов чаще отдают предпочтение кисломолочному варианту окрошки. «Мягче», «освежает», «полезнее», – такие аргументы привели участники опроса. Кисломолочный приоритет подтвердили и поисковые запросы: южане чаще ищут рецепты окрошки на кефире с минеральной водой или на айране. Также в почете рецепты окрошки с добавлением горчицы. Набор для окрошки на кефире и минералке покупателям магазинов ПОБЕДА выйдет в среднем в 459 рублей на 4 порции, самый экономичный вариант на айране – 373 рубля.

А ЦФО?

По данным все того же исследования центральная Россия – самая дипломатичная, здесь почти поровну любителей окрошки на кефире и на квасе. Плюс жители ЦФО любят экспериментировать с ингредиентами, например, добавлять в окрошку рыбу или березовый сок.

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