В Нововоронеж привезли Вечный огонь из Москвы на открытие памятника Защитникам Отечества

6 мая 2025 года на набережной города-спутника Нововоронежской АЭС Нововоронежа, рядом с главным военным мемориалом города атомщиков «Звезды Славы», состоялось открытие памятника в честь подвига воинов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции (СВО) «Быть воином — жить вечно».



Фото: Ольга Мартынова, Управление коммуникаций НВ АЭС

«В этом году исполняется 80 лет со дня окончания самой страшной войны в истории человечества. Мы преклоняемся перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов. Это уникальный памятник, объединивший две эпохи. Это наша дань памяти героям прошлого и нынешнего века», - сказала председатель Совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентина Кудрявцева.

Инициатива установки памятника принадлежит общественности города. На его создание — от эскиза до полноценной скульптурной композиции — ушло около года. Памятник сделан из художественной бронзы, его высота — порядка трех метров, вес — более 1 тонны. Работу выполнило предприятие «ЛитАрт», хорошо знакомое жителям по уже установленным в городе арт-объекту «Скамья Пушкина», памятнику Аленке, памятнику ученым-физикам «Покорителям Атома», созданному к 60-летию Нововоронежской АЭС.

«Памятник, который мы сегодня открыли, изображает двух бойцов в полный рост и имеет особый смысл. Участник Великой Отечественной войны и участник СВО держат Знамя Победы, символизирующее преемственность поколений, воинскую доблесть, единство и волю к Победе. Памятник рожден сердцем. Испытываю большую гордость от того, что у нас он получился», - сказал руководитель предприятия «ЛитАрт» (г. Москва) Александр Устенко.

Фото: Ольга Мартынова, Управление коммуникаций НВ АЭС

В церемонии открытия памятника приняли участие представители администрации г. Нововоронежа, предприятий города, городского Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил, ветераны-атомщики, жители города, школьники-юнармейцы.

Почетным гостем мероприятия стала Валентина Шляхова, дочь ветерана Великой Отечественной войны Людмилы Ивановны Прихоженко, которая юной девушкой после окончания школы ушла на фронт, командовала аэростатным расчетом, защищала Воронеж от немецко-фашистских захватчиков.

В завершение мероприятия у мемориала «Звезды Славы» состоялась церемония передачи «Огня памяти», доставленного в Нововоронеж из Москвы. В рамках международной патриотической акции активисты Народного фронта привезли в город атомщиков лампу с Вечным огнем, взятым от Могилы Неизвестного Солдата. При участии военных корреспондентов пламя Вечного огня будет доставлено в 130 городов России и 21 страну, включая Белоруссию, Болгарию, Венесуэлу, Замбию, Израиль, Индию, на Кипр, в КНДР, Сербию и Абхазию.

«Огонь проделал путь порядка 500 км от центральной площади нашей страны до Нововоронежа. Мы его очень бережно везли, чтобы он не потух и ничего не случилось с лампадой. Считаю, что миссия наша исполнена в полной мере, и это большая честь для меня передать вашим ветеранам и их славным потомкам пламя Вечного огня », - поделился военный корреспондент Народного фронта Владимир Разин.

«С этого дня Вечный огонь будет гореть у нас всегда, в круглосуточном режиме. Но, главное, мы хотим, чтобы он горел символично не только на мемориале, но и в наших душах. Мы должны быть вместе и едины. Этот огонь — символ объединения», - сказал глава администрации г. Нововоронежа Роман Ефименко.