В Челябинске оштрафованы поставщики фальсифицированных консервов в детсады

Уральское управление Россельхознадзора привлекло к административной ответственности должностных лиц четырех компаний за снабжение детских садов и школ фальсифицированными рыбными консервами. Производителем продукции является ООО «Русский рыбный мир» (Москва), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Поставщиков привлекли к ответственности по постановлениям прокуратуры. Установлено, что челябинские ООО «Мана», «Кило», «Аранта», а также индивидуальный предприниматель реализовали в 14 детских садов и три школы более 1 тыс. штук консервов под названием «Сайра натуральная с добавлением масла Приморская», которые закупили в 2024-2025 годах у ООО «Региончелснаб», ТД «Идиллия», ИП Фраас Е.В на челябинских складах. Эти консервы московского производителя «Русский рыбный мир» признаны фальсифицированными: «сайра» была приготовлена из тихоокеанской сардины.

«В наименовании продукции указан биологический состав рыбы, не входящий в сырье для ее изготовления. Недостоверные сведения об используемом сырье вводят в заблуждение потребителя, а также не позволяют подтвердить прослеживаемость продукции»,— сообщает Уральское управление Россельхознадзора.

Челябинские поставщики, не убедившиеся в действительном составе приобретаемой продукции и способствовавшие вводу в оборот фальсифицированной продукции, оштрафованы по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Для должностных лиц размер штрафа составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 20-30 тыс.