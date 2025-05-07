В Оренбуржье произошло смертельное ДТП с 75-летним пешеходом

В Асекеевском районе около 22:00 (MSK+2) 6 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход. Сотрудники следственной группы отделения МВД России по Алексеевскому району проводят следственные действия. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации ведомства, на автодороге в селе Асекеево 26-летний местный житель управлял автомобилем Лада и допустил наезд на пешехода. 75-летний пешеход двигался по середине проезжей части.

В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с телесными повреждениями доставлен в больницу Бугуруслана.

Руфия Кутляева