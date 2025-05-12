Венеры палеолита и золотые рыбки

Divno x Poison Drop

Ювелирный департамент-стор представляет коллекцию украшений, сделанных вместе с брендом женской одежды и аксессуаров Divno. Модная марка с особым вниманием относится к размерному ряду, особенно к plus-size. Этот же подход сохранился при создании ювелирной капсулы. В нее вошли кольца расширенной размерной сетки (от 16-го до 20-го), массивный жесткий чокер из латуни с позолотой, объемные серьги и каффы со стилизованными танцующими сердцами. «Каноническим образом красоты в искусстве считаются так называемые Венеры палеолита, с пышными формами. Именно такую красоту мы и воплотили в коллекции»,— говорит Дарья Самкович, сооснователь Divno. При визуальной массивности все украшения легкие и комфортные, подходят для того, чтобы носить их каждый день. Одной из ключевых задач стало улучшение качества и долговечности украшений: с этой целью было решено увеличить толщину слоя позолоты до 3–5 микрон вместо стандартного одного микрона.

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«Золотая рыбка», Markin Fine Jewellery

Владимир Маркин приглашает продолжить безумное чаепитие. Раньше к нему подавали аппетитные сушки из серебра с позолотой. Тут были классические мелкие сушки и чуть побольше, гладкие и посыпанные маком, точнее черными сапфирами, сушки-кольца и сушки-сережки. Теперь Владимир предлагает попробовать его ювелирные крекеры в форме рыбок — в коллекцию «Золотая рыбка» входят кольца, пусеты, длинные колье и отдельные кулоны. Они также изготовлены из серебра с покрытием из желтого золота. Часть рыбок посыпаны крупной солью (бесцветными бриллиантами) или маком (черными сапфирами), у некоторых сверкает драгоценный глазок, а некоторые с надкусанным бочком. От съедобных рыбок-крекеров отличить невозможно.

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«Книга джунглей», Maximiliam Silver Label

Основатели компании братья Денис и Максим Арциновичи уже много лет коллекционируют современное камнерезное искусство, а некоторые образцы из своего частного собрания преподносят в дар российским музеям. Произведения из их коллекции выставлены в постоянной экспозиции Эрмитажа в Главном штабе. Кроме того, Арциновичи занимаются созданием украшений: премиальная линия Maximilian London — это изделия с драгоценными камнями, а Maximiliam Silver Label — предметы из серебра с изюминкой и отличным чувством юмора. Новая коллекция «Книга джунглей» отсылает к хорошо известной с детства книге Киплинга. По ее мотивам созданы кольца-унисекс с выгравированной клятвой «Мы с тобой одной крови. Ты и я», подвеска и моносерьга «Железный зуб» с фианитами. В некоторые изделия интегрирована резьба по камню. Из центра кольца «Глаз Каа» в змеиной оправе внимательно смотрит резной глаз питона из зеленого кварца. Серьги «Нагайна» украшены интальями змеи по дымчатому кварцу.

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Нина Спиридонова