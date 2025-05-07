Цены на поездки в такси по Москве выросли из-за нехватки свободных машин

Цены на поездки в такси по Москве в приложении «Яндекс Go» выросли из-за нехватки свободных машин. В работе связи и интернета в столице фиксируются сбои.

Для некоторых маршрутов недоступны один или сразу несколько тарифов из-за отсутствия свободных водителей, сообщает «РИА Новости». Коэффициент повышенного спроса на поездку составляет 1,6 от начальной цены.

Сервис «Яндекс Такси» сообщил о неполадках в работе из-за сбоев мобильной связи. В приложении «Ситимобила» обозначены зоны в центре города, куда временно нельзя вызвать такси.

Помимо сервисов такси, о сбоях в работе предупредили оператора связи, банки, сервисы доставки еды и магазины одежды. В некоторых сообщениях отмечается, что проблемы с предоставлением услуг из-за перебоев связи возможны в период с 7 по 9 мая.