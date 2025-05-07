В Курганской области завели уголовное дело о хищении у банков 50 млн рублей

Следственное управление УМВД России по Курганской области возбудило уголовные дела о мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) в отношении 12 участников ОПГ. Они похитили у двух банков более 50 млн руб. Шестеро фигурантов находятся под стражей, в отношении остальных избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, схему мошенничества придумали москвич и челябинец. Вместе с ними в совершении преступлений участвовали две жительницы Курганской области, одна из которых имела опыт в сфере кредитования. Сообщницы искали зауральцев, которых номинально оформляли как индивидуальных предпринимателей. Те предоставляли в банки недостоверные сведения о своих доходах и платежеспособности и получали крупные кредиты. Некоторые брали по два займа в разных организациях. На похищенные средства злоумышленники покупали себе жилье и дорогостоящее имущество.

Раскрыли преступную деятельность ОПГ сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кургану вместе с оперативниками регионального полицейского главка. У участников группировки изъяли шесть автомобилей, телефоны, документы и другие вещественные доказательства.

Виталина Ярховска