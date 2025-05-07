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В Барнауле арестовали иностранца за попытку поджечь собор

Иностранец пытался поджечь кафедральный собор в Барнауле. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт (ч. 1 ст. 205 УК РФ — максимальное наказание до 20 лет лишения свободы), сообщает УФСБ по Алтайскому краю. Решением суда подозреваемого поместили под стражу.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным органов госбезопасности, фигурант дела 2004 года рождения действовал в интересах международной террористической организации. В апреле этого года он намеревался устроить пожар в здании.

Правоохранители задержали злоумышленника возле собора. При себе у него была канистра с дизельным топливом.

Александра Стрелкова

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