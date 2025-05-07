Новороссийск представлен в Индии на выставке «Города-герои сквозь объектив»

Экспозиция о городах-героях РФ открылась в Индии в честь 80-летия Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Русского дома в Тривандруме Ратиша Наира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

По его словам, в день открытия выставку посетили более 3 тыс. человек. В экспозицию вошло 55 фотографий с городами-героями России. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Севастополь, Новороссийск и Смоленск.

Выставка в Тривандруме проходит в рамках фестиваля «Победа». Для посетителей в программе фестиваля — концерты, кинопоказы и патриотические мероприятия.

Алена Воробьева