9 мая в Перми временно изменятся маршруты общественного транспорта

В Перми 9 мая будут изменены маршруты следования автобусов и трамваев. Изменения связаны с проведением парада Победы на Октябрьской площади. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

9 мая с 5:00 до 13:30 автобусные маршруты №1, 14, 19, 36, 45, 55, 59, 67, 74, 77 и 81 будут следовать в объезд по ул. Куйбышева, Белинского и Сибирской. После 13:30 их перенаправят на ул. Революции. Автобусы из правобережной части города будут следовать в объезд по ул. Монастырской, Окулова и Крисанова. Маршруты №7, 41, 46 и 60 укорочены до остановки «Улица Попова» (по улице Петропавловской). Рейсы маршрут №35 организованы без заезда на улицу Ленина. С 15:00 большинство маршрутов вернутся к обычной схеме движения. Ограничения сохранятся для автобусов, следующих по ул. Ленина и Борчанинова.

9 мая с 8:00 до 13:30 трамвайные маршруты №4, 7 и 11 проследуют в объезд по ул. Куйбышева, Белинского, Сибирской и Горького. С 10:00 до 13:30 ожидается временная приостановка движения вагонов по ул. Борчанинова на время прохождения колонны. После 13:30 трамвайные маршруты будут следовать по обычным направлениям. С 15:00 большинство маршрутов вернутся к обычной схеме движения. Ограничения сохранятся для автобусов, следующих по улицам Ленина и Борчанинова.