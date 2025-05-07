В Иркутске осудили банду из 23 наркоторговцев

Октябрьский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении 23 участников преступного сообщества, занимавшихся распространением наркотических средств. Об этом сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как установило следствие, преступная группа, в состав которой в 2020-2021 годах входили не менее 27 жителей Приангарья, занималась реализацией наркотических средств синтетического и растительного происхождения на территории Иркутской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов через интернет-магазин.

«Четверо соучастников обеспечивали физическую защиту интернет-магазина, избивая его сотрудников за присвоение запрещенных веществ и неисполнение обязанностей в необходимом объеме»,— отметили в прокуратуре.

Деятельность банды была пресечена полицией в июне 2021 г. Правоохранители изъяли более 3,5 кг наркотических средств. Фигуранты дела признаны виновными в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ), незаконном сбыте наркотических средств (ч. 2 и 4 ст. 228.1 УК РФ), а также в приобретении и хранении запрещенных веществ (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Их приговорили к лишению свободы на срок от трех до 16 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов.

Михаил Кичанов