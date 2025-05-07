В Чебоксарах 63-летний пенсионер лишился денег, вызвав домой девушку для досуга

В Чебоксарах 63-летний пенсионер лишился денег, когда хотел вызвать домой девушку для досуга. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Как выяснилось, мужчина нашел в интернете номер телефона, якобы предоставляющего доступ к услугам досуга интимного характера. Позвонив по указанному номеру, пенсионер общался с человеком, представившимся менеджером. Тот убедил его внести предоплату за заказ.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пенсионер перевел запрошенную сумму. После этого он неоднократно звонил «менеджеру», интересуясь, когда приедет девушка.

Каждый раз неизвестные требовали отправить дополнительные деньги под различными предлогами. В итоге общая сумма перечислений достигла 48 тыс. руб.

Когда домой вернулась его супруга и узнала о произошедшем, она немедленно обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Артём Дергунов