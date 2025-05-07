В Барнауле иностранец задержан при попытке поджечь собор

В Барнауле в апреле был задержан иностранный гражданин, пытавшийся поджечь кафедральный собор. Он действовал «в интересах международной террористической организации», заявили «РИА Новости» в управлении ФСБ по Алтайскому краю.

Задержанный — 2004 года рождения, другие подробности о нем не приводятся. Сторонником какой террористической организации он является, тоже не уточняется. Мужчина якобы пытался поджечь собор с помощью канистры с дизельным топливом, а его целью была «дестабилизация деятельности органов власти».

Мужчину задержали сотрудники ФСБ возле здания собора. В отношении предполагаемого преступника возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (теракт). Суд отправил его под арест.

Летом 2024 года был арестован гражданин России и Таджикистана Идрис Идибеков, также обвиняемый в попытке совершения теракта. По версии следствия, он планировал поджечь Успенский собор Майкопа, убив охранников и священнослужителей. Спецслужбы назвали его сторонником террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Собор в Майкопе устоял».