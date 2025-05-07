На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с градом

На территории Ставропольского края объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр предупреждает о сильных дождях, ливнях с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с, сообщили в пресс-службе Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

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По данным метеорологов, неблагоприятные погодные явления начнутся 7 мая в период с 17 до 19 часов и продолжатся до 10 мая включительно.

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю рекомендует жителям по возможности оставаться дома, а при необходимости выхода на улицу соблюдать предельную осторожность и избегать опасных мест.

Автомобилистам советуют быть внимательными за рулем и переместить транспортные средства подальше от деревьев и ветхих строений. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Николай Аксенов