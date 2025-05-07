Творог для ярославских соцучреждений оказался некачественным

В твороге ООО «Агроинвест», которое является поставщиком продукции в социально значимые учреждения Ярославля, нашли превышение микробиологического показателя. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Проба продукции была отобрана в апреле 2025 года в рамках госзадания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

«По результатам лабораторных исследований установлено, что в пробе продукции "Творог короб 5 кг мдж 9 %" производства ООО "Молоко-К" (Нижегородская область) выявлено несоответствие по показателю "Дрожжи"»,— сообщили в управлении.

Это является нарушением требований, поэтому 28 апреля Россельхознадзор направил производителю и владельцу продукции письма о необходимости принятия срочных мер по изъятию из оборота некачественной продукции. В управлении уточнили, что у поставщика уже не в первый раз выявляют некачественные продукты.

Алла Чижова