Пристава в Курганской области обвиняют в превышении полномочий и подлоге

Катайский межрайонный следственный отдел управления СКР по Курганской области завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего судебного пристава-исполнителя Далматовского районного отделения судебных приставов УФССП по региону. Ее обвиняют в совершении 62-х эпизодов преступлений по ст. 286, 292 УК РФ (превышение должностных полномочий и служебный подлог), сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

По версии следствия, в 2023-2024 годах пристав не разыскивала должников и их имущество, а также не пыталась принудительно взыскать долги. Вместо этого она приобщала к материалам исполнительных производств заведомо ложные данные об отсутствии у неплательщиков средств для погашения займов. Чтобы работу сотрудницы УФССП оценивали положительно, она выносила постановления об окончании производств. В итоге 19 должников фактически не выполнили свои обязательства по кредитам.

Незаконную деятельность пристава выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Курганской области вместе с работниками собственной безопасности УФССП России по региону. Материалы уголовного дела направлены в районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска