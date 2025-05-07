В Новороссийске 7 мая без света останутся жители свыше 70 улиц

Плановые и срочные неотложные работы на электросетях пройдут 7 мая в Новороссийске, п. Верхнебаканский и ст. Натухаевская. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска. Без электроэнергии останутся свыше 70 улиц и переулков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период с 10:00 до 16:00 специалисты обесточат более 30 улиц в п. Верхнебаканский, включая ул. Ленина, Мира, Свободы и другие.

С 8:00 до 12:00 без электроэнергии останутся более 30 улиц в ст. Натухаевской.

При аварийном отключении можно обратиться на горячую линию МЦУ по телефону 8-8617-64-64-05. Круглосуточно звонки принимает «Безопасный город» по телефону 8-8617-76-72-76.

Саркис Айвазян