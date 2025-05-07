Индустрия Кузбасса снизила производство в первом квартале 2025 года на 3,2%

В январе-марте этого года промышленное производство Кузбасса сократилось на 3,2% по отношению к тому же периоду 2024 года. В добывающем секторе снижение составило 0,9%, в отраслях обрабатывающей промышленности — 4,2%, в энергетике — 7,1%, сообщает Кемеровостат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Добыча угля уменьшилась на 0,7%, металлических руд — на 2,5%, прочих полезных ископаемых — на 25,9%. В обрабатывающем секторе нефтепереработка и производство кокса сократили производство на 19%, стройиндустрия — на 14,9%, производство напитков — на 11,9%, химия и пищевая отрасль — на 6,7% каждая, и металлургия — на 4,5%.

Рост производства в первом квартале был отмечен в таких отраслях кузбасской индустрии как фармацевтика, на 3,6%, ремонт и монтаж машин/оборудования, на 5,6%, производство бумаги, на 9,1%, машиностроение, на 20,2%, вагоностроение, на 72,2%.

Игорь Лавренков, Кемерово