В станице Боргустанской «Лада» сбила двух школьниц

В станице Боргустанской Предгорного округа «Лада Гранта» совершила наезд на двух девушек-подростков. Пострадавшие госпитализированы с различными травмами в Пятигорск, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«Водитель автомобиля "Лада Гранта", выполняя обгон, выехал на встречную полосу. 15-летняя и 16-летняя местные жительницы шли по краю проезжей части в попутном направлении, несмотря на наличие тротуара. На их одежде отсутствовали световозвращающие элементы»,— следует из сообщения.

За рулем машины находился 23-летний местный житель, дважды привлекавшийся к административной ответственности за последние два года. Алкогольное опьянение у водителя не выявлено.

По факту аварии начата проверка, устанавливается степень ответственности всех участников дорожного инцидента.

Николай Аксенов