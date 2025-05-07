В Краснодаре в День Победы потеплеет до +24 градусов

Температурный фон в Краснодаре на майские праздники будет комфортным: по прогнозу Гидрометцентра России, в День Победы 9 мая воздух в краевом центре прогреется до +22...24 градусов, сообщил РБК Краснодар научный руководитель центра Роман Вильфанд. Значительных осадков в этот день не ожидается, возможны лишь кратковременные дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Синоптик отметил, что в ночь на 9 мая температура в городе составит +10...12 градусов, днем 8 мая будет теплее — от 22 до 26 градусов. Уже в начале следующей недели ожидается понижение дневной температуры до +15...17 градусов.

Во второй половине суток 7 и 8 мая в регионе прогнозируются ливни с грозами и, вероятно, с градом — осадки будут иметь конвективный характер.

В Сочи, по словам Вильфанда, погодные условия на 9 мая также ожидаются благоприятными: днем около +19...21 градуса, ночью — +11...12 градусов. Температура воды в районе 13–14 градусов, что пока не располагает к купанию.

Вячеслав Рыжков