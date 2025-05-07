В Башкирии приостановили аукционы на поставку зданий женской консультации
УФАС по Башкирии 12 мая рассмотрит жалобы на два аукциона минздрава Башкирии. Министерство закупает четыре быстровозводимых модульных здания женских консультаций, следует из опубликованной на сайте госзакупок информации. Начальные цены контрактов — по 199,6 млн руб. каждый, общая сумма составляет около 400 млн руб. Аукционы проводятся в рамках национального проекта «Семья». Закупки находятся на этапе работы комиссии. Определение поставщиков приостановлено.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Согласно документации закупок, до 20 декабря необходимо поставить и смонтировать модульные одноэтажные здания для Мишкинской, Акъярской, Малоязовской и Караидельской центральных районных больниц. Планируемый срок эксплуатации модулей — 25 лет. Общая площадь каждого здания составляет 438,4 кв. м.
Жалобы на закупки подало ООО «Прогресс». Заявитель считает, что заказчик — управление материально-технического обеспечения регионального министерства здравоохранения — не установил дополнительное требование к участникам закупки по установке готовых конструкций. По его мнению, установка модулей не относится к работам по строительству. Компания просит признать комиссию заказчика нарушившей закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров».
ООО «Прогресс», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Михайловка Уфимского района в январе 2013 года. Владельцем строительной компании является Ильнур Нуриев. Выручка в 2024 году составила 162,89 млн руб., чистая прибыль — 39,76 млн руб.