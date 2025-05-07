Власти Анапы хотят закрыть нелегальный продуктовый рынок

Администрация Анапы продолжает судебное разбирательство с владельцами участка на проезде Солдатских матерей, где действует рынок. Как сообщили в пресс-службе мэрии, речь идет о реализации комплексной работы по приведению объектов на территории города в соответствие с действующим законодательством. На спорной территории, по данным властей, размещены самовольно возведенные постройки, которые могут представлять угрозу для горожан и гостей курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Процесс в судебных инстанциях длится с 2021 года, однако, несмотря на это, эксплуатировать объекты продолжали. В настоящее время суд наложил запрет на их использование. Земельный участок, вокруг которого возник спор, используется для размещения торговли — собственники сдают его в аренду местным фермерам и предпринимателям.

Чтобы минимизировать последствия для участников рынка, мэр Анапы Василий Швец распорядился предоставить сельхозпроизводителям альтернативные площадки для торговли. С предпринимателями в ближайшее время планируется провести встречу.

Вячеслав Рыжков