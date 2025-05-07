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Между селами в Буздякском районе запустили автобус после иска прокуратуры

Администрация Буздякского района организовала автобусное сообщение между райцентром и другими населенными пунктами после вмешательства прокуратуры. Как следует из пресс-релиза надзорного ведомства, проверка показала, что население длительное время было лишено пассажирского транспорта, а граждане без личных автомобилей вынуждены были добираться до социальных учреждений на такси или попутных машинах.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам проверки прокуратура Буздякского района обратилась с исковым заявлением в суд с требованием обеспечить автобусное сообщение. Оно было удовлетворено.

Идэль Гумеров

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