Между селами в Буздякском районе запустили автобус после иска прокуратуры

Администрация Буздякского района организовала автобусное сообщение между райцентром и другими населенными пунктами после вмешательства прокуратуры. Как следует из пресс-релиза надзорного ведомства, проверка показала, что население длительное время было лишено пассажирского транспорта, а граждане без личных автомобилей вынуждены были добираться до социальных учреждений на такси или попутных машинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам проверки прокуратура Буздякского района обратилась с исковым заявлением в суд с требованием обеспечить автобусное сообщение. Оно было удовлетворено.

Идэль Гумеров