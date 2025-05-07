В Курской области два человека пострадали при атаках украинских БПЛА

В Курской области два мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Украинские дроны нанесли удары по селу Гончаровка Суджанского района и поселку Теткино Глушковского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Пострадал 42-летний мужчина с осколочными ранениями головы и поясницы, а также касательным ранением левого бедра. Осколочное проникающее ранение брюшной стенки получил 73-летний мужчина. Оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь»,— говорится в сообщении господина Хинштейна в Telegram-канале.

Врио губернатора Курской области обратился к жителям области с призывом не возвращаться в приграничные территории, пока там не станет полностью безопасно.